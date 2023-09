Terremoto Napoli oggi di 4.2. Sciame sismico ai Campi Flegrei. Sospesa la circolazione dei treni

Terremoto nell'area dei Campi Flegrei, nei pressi di Napoli. La scossa (la più violenta di uno sciame sismico) è stata di magnitudo 4.2 e si è verificata alle ore 3.35 ed è stata avvertita in maniera chiara in molti quartieri del capoluogo partenopeo. L'ipocentro è stato localizzato a circa 3 km di profondità. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose.

I residenti: «Il mio letto volava»

«Il mio letto volava», scrive un utente su X commentando il post di Ingv. «È stata fortissima, mi sto sentendo male», dice un altro. «Non ce la faccio più, sta succedendo tutti i giorni». L'intera zona dei Campi Flegrei, infatti, è al centro di uno sciame sismico, con la scossa di stanotte che è stata tra le più forti registrate nelle ultime settimane.

A Napoli molti residenti sono stati svegliati dalla scossa, che è durata diversi secondi.

Sempre nella tarda serata di ieri erano state registrate scosse di minore intensità, di magnitudo 2 e 2.2, con epicentro i Campi Flegrei.

Il mio letto volava... — Il_lonfo  (@Il_Lonfo24) September 27, 2023

Raga io non ce la faccio più sta succedendo tutti i giorni #terremoto #napoli — 七 (@__sfigata) September 27, 2023

Circolazione treni sospesa

Per consentire le dovute verifiche sulla rete ferroviaria dopo la forte scossa di terremoto registrata nella notte a Napoli e provincia la circolazione dei treni da e per il capoluogo partenopeo è al momento sospesa in via precauzionale. Il primo treno Frecciarossa in partenza da Napoli Centrale e diretto a Milano delle 5.09, così come quelli successivi previsti, è ancora in attesa di autorizzazione per lasciare lo scalo partenopeo. Numerosi i passeggeri che attendono ai lati dei binari di poter salire sui convogli per raggiungere le rispettive destinazioni. Stop anche alla linea metropolitana gestita da Ferrovie dello Stato. Al momento della scossa delle 3,35 - si apprende da Ferrovie dello Stato - nessun convoglio era in movimento sulla tratta interessata dal sisma.