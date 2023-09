Terremoto Campi Flegrei, due scosse in pochi secondi: avvertite a Pozzuoli, Bacoli e Napoli

La terra trema ancora ai Campi Flegrei. Due scosse di terremoto sono state avvertite in maniera forte nella zona occidentale di Napoli e nei comuni di Pozzuoli e Bacoli: una di magnitudo 3, l'altra 2,5, a pochi secondi di distanza l'una dall'altra ad una profondità di un chilometro. L'epicentro ai Campi Flegrei in zona Solfatara. La Protezione civile comunica che dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni. Alcuni residenti nel quartiere di Bagnoli, alla periferia occidentale di Napoli, hanno sentito il letto tremare. Sisma avvertito anche nei quartieri napoletani di Soccavo e Pianura.

Campi Flegrei, l'eruzione vulcanica è possibile? Ingv: «Sismicità più forte per la risalita di gas, probabilità basse»

Il 12 settembre era stata avvertita una scossa di magnitudo 2.3 alle 4,28 mentre un evento che aveva preoccupato particolarmente la popolazione si era registrato il 7 settembre scorso con uno sciame sismico di magnitudo superiore a 3.