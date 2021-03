Pronto il lancio di Simba, il satellite degli studenti della Sapienza per il monitoraggio della fauna selvatica in Kenya

Grazie agli studenti dell'università La Sapienza di Roma, Simba è pronto per essere lanciato nello spazio, da dove controllerà la fauna selvatica. É stata completata a Mosca l’installazione del CubeSat WildTrackCube-SIMBA (System for Improved Monitoring of the Behavior of Animals) nel sistema di lancio della GK Launch Services. Il satellite col nome del leone Disney è stato sviluppato da studenti e ricercatori del laboratorio S5Lab - coordinato da Fabrizio Piergentili e Fabio Santoni della Sapienza, in collaborazione con la Machakos University e la University of Nairobi, entrambe in Kenya. Il progetto è supportato dall’Agenzia Spaziale Italiana e dall’Agenzia Spaziale del Kenya.

La missione è risultata vincitrice nel 2019 del concorso internazionale “Win a free launch of 1U Cubesat on the first commercial mission of GK Launch Services”, promosso dalla International Astronautical Federation e dalla compagnia di lancio GK Launch Services. Simba è il terzo nano-satellite sviluppato nell’ambito di collaborazioni internazionali dagli studenti dei Corsi di Ingegneria Aerospaziale della Sapienza ed è dotato di un sistema innovativo di tracciamento della fauna selvatica nei parchi nazionali del Kenya. Servirà a studiare il comportamento degli animali per cercare di ridurre i pericoli legati al loro sconfinamento, con ingenti danni alle colture e, nei casi più gravi, con la perdita di vite umane. Il satellite sarà in grado di ricevere la posizione e i dati sanitari degli animali, dotati di un collare, e di ritrasmetterli alle stazioni di terra. A Mosca, i quattro studenti della Sapienza hanno partecipato a tutte le operazioni di integrazione del satellite, che sarà lanciato a bordo di un razzo Soyuz/Fregat il 20 marzo dal Cosmodromo di Baikonur in Kazakhstan.

