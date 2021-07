Le renne con le corna catarifrangenti: la trovata dei pastori finlandesi per salvarle dagli incidenti stradali

Sabato 17 Luglio 2021, 21:38

Intanto va detto che questa storia, anche se arriva dal villaggio di Santa Claus a Rovaniemi, in Finlandia, con il Natale non c'entra per niente. O quasi. Sì perché le renne, oltre a tirare la slitta del magico nonnetto, sono anche gli animali simbolo di un territorio, la Lapponia, che da tempo immemore cura e alleva questi giganti della foresta considerati, per molti villaggi, una vera e propria ricchezza. Anche e soprattutto per questo, da anni si sta cercando di limitare gli incidenti stradali che vedono coinvolte le renne. Ogni anno, infatti, mediamente si contano 4mila esemplari morti proprio a seguito di incidenti stradali. Un numero già di per sé esorbitante, considerate le latitudini, che vede l'incidenza maggiore proprio nei mesi bui di novembre e dicembre quando, complice anche il ghiaccio, riuscire ad evitare una renna che compare alla luce dei fari all'improvviso appare impresa ardua.

Da qui l'idea di alcuni pastori che hanno pensato di verniciare le corna delle loro renne con della vernice riflettente. La trovata, nata nel 2014, è senza dubbio singolare e non priva di brillantezza. Un animale, al buio, è pressoché invisibile e quelle corna che si "accendono" se illuminate dai fari dei veicoli, potrebbero fare la differenza tra la vita e la morte per tutti, conducente e animale. Così, mentre l'iniziativa aveva subito interessato anche enti e associazioni di quel Paese come la Paliskuntain Yhdistys-Reindeer Herders' Association che, di stanza a Rovaniemi ha diffuso le immagini che proponiamo, i test dello spray su corna e pelliccia sono ancora in fase di sviluppo. Gli incidenti, infatti, nonostante la vernice catarifrangente non sembrano essere diminuiti sensibilmente. Notizia, quest'ultima, che preoccupa non poco i pastori, gli animalisti e, perché no, anche Santa Claus.