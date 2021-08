Fauna selvatica incontrollabile nel Reatino. Calisse: «Regione modifichi la legge e dia fondi per riparare i danni»

Venerdì 20 Agosto 2021, 14:49

RIETI - Continuano i problemi inerenti alla presenza di fauna selvatica su tutto il territorio provinciale, il presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse, auspica una risoluzione che arrivi quanto prima dalla Regione Lazio: «Nonostante un'estate piena di danni, soprattutto alle colture ma anche alla sicurezza stradale, il problema della presenza della fauna selvatica nel Reatino non è stato risolto, anzi, la Regione continua ad insistere sulla caccia di selezione come unica possibilità di risoluzione, ma finora, è evidente, non ha funzionato. Per risolvere definitivamente questo problema bisognerebbe ascoltare i cacciatori e modificare la legge del calendario venatorio allungando la possibilità di caccia e dare alle squadre di caccia la possibilità di gestire la presenza di fauna selvatica. Sarebbe molto importante anche accelerare e aumentare i fondi per ripagare i danni causati dagli animali agli agricoltori e agli automobilisti, fondi che sono fermi ormai da troppo tempo».