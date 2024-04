Taglia l'erba cresciuta troppo, trovato morto nel fosso sotto la motofalciatrice vicino Rovigo

GAVELLO - Riverso nel fossato di scolo ai margini del campo coltivato a frumento. La motofalciatrice, con la quale era intento allo sfalcio dell’erba cresciuta a dismisura in seguito alle piogge cadute abbondantemente nei giorni recenti, è stata rinvenuta sopra al corpo oramai privo di ogni segno di vita. Così ha trovato la morte Giancarlo Rimbano, un anziano di 73 anni di età, residente in via Scolo Zucca inferiore a Gavello (Rovigo), un’abitazione immersa nella campagna che circonda il centro abitato, intento allo svolgimento dei lavori nel proprio campo agricolo.

L'allarme è stato lanciato dai suoi familiari, preoccupati perchè non rispondeva al telefono.

Sono accorsi l’ambulanza di soccorso inviata dal 118, assieme ai mezzi dei Vigili del fuoco di Rovigo e ad una volante dei Carabinieri per svolgere gli accertamenti di legge. Purtroppo per i sanitari non c’è stato null’altro da dare che constatare il decesso della vittima, il cui corpo, dopo i rilievi, è stato prelevato dal necroforo per essere trasportato presso l’obitorio dell’ospedale di Rovigo, a disposizione del magistrato che dovrà stabilire la dinamica di quanto è avvenuto. Il cane dell'uomo era bagnato, probabilmente è sceso nel canale per vegliare il suo padrone.