Suv contromano in retromarcia sulla tangenziale di Napoli a velocità sostenuta: il video sui social

Contromano, almeno guardando il muso del veicolo. Ma in realtà il suv filmato sulla tangenziale di Napoli sta procedendo in retromarcia. Il video, pubblicato dal deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto la segnalazione del video e lo pubblica sui suoi profili social, ha dell'incredibile.

Suv contromano in retromarcia, il video

«In un video postato su Tiktok, a noi segnalato da alcuni utenti, si vede un suv procedere in retromarcia lungo la Tangenziale di Napoli a velocità sostenuta.

«Un episodio gravissimo»

«Si tratta di un episodio gravissimo, che testimonia quanto ancora ci sia da fare per fermare i pirati della strada - spiega - Criminali che non esitano a mettere in pericolo la loro vita e quella degli altri per qualche like sui social o perché sotto effetto di droghe o alcol. Contro questa deriva sosterremo l'inasprimento delle pene previste nel Codice della strada per chi attenta alla vita altrui irresponsabilmente».