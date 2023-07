Stupro, arrestato 35enne: la vittima abbandonata in autostrada fra Rimini e Pesaro

Operaio di 35 anni arrestato per un presunto stupro: l'uomo, originario di Napoli, avrebbe violentato un'autostoppista di 20 anni dopo averla anche costretta a pagare della cocaina. L'operaio, che abita nel pesarese, è stato rintracciato dalla squadra mobile di Rimini in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere del gip di Rimini, Raffaella Ceccarelli, emessa a seguito delle indagini della polizia di Stato, coordinate dal sostituto procuratore Davide Ercolani.

L'operaio difeso dall'avvocato Alessandro Buzzoni respinge le accuse e sarà sentito domani dal giudice nell'interrogatorio di garanzia.

La proposta di sniffare droga sarebbe arrivata sempre dall'uomo, che una volta assunto cocaina avrebbe abusato di lei, per poi scaricarla in A14 all'altezza del Comune di Pesaro. È stata una pattuglia della Polizia dell'Autostrada di Fano, allertata da alcuni automobilisti a soccorrerla tremante mentre camminava sulla corsia d'emergenza.