Soumahoro, il fotografo degli scatti hot della moglie: «Diffusi senza permesso? Falso, mi difenderò»

Liliane Murekatete, moglie di Aboubakar Soumahoro, ha denunciato il fotografo Elio Leonardo Carchidi per aver diffuso «senza permesso» alcune foto hot che la riguardano. La notizia non ha lasciato indifferente l'accusato, che ha deciso di difendersi pubblicamente.

Soumahoro, la moglie denuncia il fotografo per gli scatti nudi: «Realizzati 10 anni fa e diffusi senza permesso»

Carchidi all'Adnkronos ha dichiarato: «Continuo a leggere sui media che la Signora Soumahoro mi avrebbe denunciato per avere diffuso sue fotografie senza veli, da me scattate, senza il suo consenso. L'accusa che mi si muove è del tutto infondata, come potrò dimostrare».

«Ho conferito mandato all'Avv. Fabrizio Galluzzo affinché mi difenda nelle opportune sedi e tuteli la mia onorabilità e professionalità, lese dalle non veritiere notizie trapelate».

Nei confronti del fotografo sono partite due denunce: una in sede penale, per la pubblicazione delle foto senza permesso, e una in sede civile per risarcimento danni. «Liliane è sconvolta da questa vicenda, devastata», racconta chi negli ultimi giorni ha avuto modo di parlare con la donna. «Dopo aver visto finire online quelle foto è stata male anche fisicamente. Oggi è madre di un bambino di tre anni: il fotografo non aveva alcun diritto di pubblicare scatti che risalgono a dieci anni fa, peraltro con nome e cognome, senza il suo espresso consenso».