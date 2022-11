Terminata l'ispezione alla cooperativa Karibu. Il ministro: "Troppi debiti, sarà messa in liquidazione

L'istruttoria sulla cooperativa Karibu si è conclusa con la proposta della messa in liquidazione coatta amministrativa per eccessivo indebitamento e lo scioglimento della stessa cooperativa.

Lo ha detto il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso in un Question time alla Camera sottolineando che si appresta a «nominare i liquidatori» per la cooperativa gestita da Marie Terese Mukamitsindo, suocera del deputato Aboubakar Soumahoro.

«Il ministero dell'Interno - ha aggiunto il ministro Urso - ha informato che la prefettura di Latina, negli anni dal 2017 al 2019, a seguito di 22 ispezioni, ha applicato circa 491.000 euro di sanzioni alla cooperativa Karibù. E che negli anni 2018-2022, a seguito di 32 ispezioni, sono state comminate sanzioni nei confronti di Aid per un ammontare complessivo di circa 38.000 euro».



Anche l'Ispettorato territoriale del lavoro di Latina «ha ricevuto 20 richieste di intervento concernenti cooperative in questione e ha attivato la procedura conciliativa monocratica per il riconoscimento degli emolumenti dovuti da corrispondere ai lavoratori», ha concluso.