Rosaria Succurro, la sindaca minacciata da ex percettori del Reddito di cittadinanza: «La mia auto presa a pugni»

Tensione e accuse. Ex percettori del Reddito di cittadinanza contro la presidente della Provincia di Cosenza, nonché sindaco di San Giovanni in Fiore Rosaria Succurro. Lo ha reso noto lei stessa, che attraverso i social fa sapere che: «Ho provveduto a querelare dei facinorosi che ieri sera avevano colpito a pugni la mia macchina, dopo avermi accerchiato sotto il municipio nel tentativo di intimorirmi. Peraltro, per tutto il pomeriggio costoro avevano insultato me e l'intera giunta e, con il loro comportamento, avevano complicato il lavoro dei dipendenti comunali nel rientro pomeridiano. Gli autori del fatto, che ho individuato, si erano qualificati come già percettori del Reddito di cittadinanza.

Per fortuna, l'intervento tempestivo di due carabinieri ha evitato il peggio».

«Nei giorni scorsi avevo ricevuto una delegazione di ex beneficiari del Reddito di cittadinanza - ha spiegato - cui avevo chiesto di darmi i loro curricula da portare al Centro per l'impiego di Cosenza, vista la notevole richiesta di lavoro che c'è.