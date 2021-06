Siena, ragazza di 21 anni denuncia stupro di gruppo: indagati quattro giovani

Una sera di festa tra amici dopo i mesi difficili del lockdown, la voglia di qualche bevuta, a ridere e a scherzare. Ma la festa si è trasformata presto in incubo per una 21enne residente a Siena che ha denunciato di aver subito una violenza sessuale di gruppo, da più giovani. I fatti risalirebbero alla scorsa settimana e la festa ci sarebbe stata in un appartamento nella città del Palio. A denunciare il fatto la stessa 21enne che dopo la violenza è tornata a casa e ha deciso di rivolgersi alla Polizia. Immediato, come è prassi in questi casi, l'attivazione del protocollo 'Codice Rosso' per vittime di violenze e abusi. L'obiettivo è raccogliere tempestivamente tutte le informazioni e le testimonianze, dei protagonisti, ma anche di chi può aver visto o sentito qualcosa.

Quattro ragazzi indagati

La procura di Siena guidata da Salvatore Vitello indaga da giorni con estremo riserbo. Finora la ragazza sarebbe stata sentita due volte e gli inquirenti starebbero incrociando tutte le informazioni, tra cui anche i referti medici e altri accertamenti. Quattro i ragazzi coinvolti che sono ora indagati di violenza sessuale di gruppo: il più giovane ancora minorenne, 17 anni; il più anziano, 21 anni. Tre di loro, tutti maggiorenni sono stati arrestati e messi ai domiciliari. Gli arresti e le perquisizioni sono stati fatti a Siena e in Sicilia. Tra gli arrestati, secondo quanto si apprende, ci sarebbe un calciatore del settore giovanile di una squadra di serie A.

Massima riservatezza sui nomi

Massima riservatezza sui nomi dei protagonisti della vicenda. Tra di loro ci sarebbero volti conosciuti a Siena e, anche per tutelare la vittima, gli inquirenti si muovono nel massimo riserbo e continuano a indagare per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, capire se sui telefoni cellulari esistono prove, foto e filmati, che possono raccontare la violenza subita dalla giovane.

Gli altri casi di violenza

Abusi e violenze sessuali in Italia sono cronaca quotidiana ormai. In Calabria una 27enne è stata aggredita all'interno della Villa Vecchia, a Cosenza, mentre stava scattando delle foto. Un uomo l'avrebbe afferrata di spalle e spinta contro un muro. L'aggressore, secondo quanto ha riferito la ragazza, l'ha bloccata contro la parete ed ha cominciato ad abusarne, poi è scappato. Sotto shock la ragazza è riuscita a chiedere aiuto ad alcuni passanti che hanno allertato la polizia. La 27enne non è riuscita a fornire una descrizione dell'uomo. Gli agenti hanno comunque avviato le indagini anche con il supporto delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza della zona.