Maltempo, allerta meteo in Toscana: le previsioni

La Protezione Civile della Toscana ha emesso un'allerta meteo di codice arancione per il rischio idrogeologico e per il rischio idraulico nelle zone del nord-ovest, nei bacini del Bisenzio e dell’Ombrone Pistoiese, e lungo la costa fino al sud della regione, a partire dalla mezzanotte di lunedì 26 febbraio e per tutta la giornata di martedì 27 febbraio. Per il rischio idraulico nelle stesse aree, ma esclusi Bisenzio e Ombrone Pistoiese, è stato invece dichiarato il codice giallo. Queste misure sono state adottate in risposta a un'intensa perturbazione che attraversa il centro-nord dell'Italia, portando piogge e temporali, talvolta forti, a partire dal tardo pomeriggio di lunedì 26, con raffiche nell'Arcipelago e sulla costa meridionale.