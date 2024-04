Toscana, inaugurato oggi il nuovo Biodigestore nel Chianti: un’eccellenza nazionale nel sistema dell’economia circolare

Dai rifiuti nasce l’energia e tutto questo in un contesto davvero particolare, nel cuore verde del Chianti in Toscana, tra le colline di Montespertoli. È stato infatti inaugurato oggi il nuovo Biodigestore di un Polo impiantistico che si propone come un’eccellenza nazionale nel sistema dell’economia circolare. Sarà il più grande dell’Italia centrale e in più innovativo a livello nazionale per un investimento complessivo di 75 milioni di euro.

Il biodigestore ricicla rifiuti organici e biodegradabili producendo carburante pulito, senza emissioni.

Per l'ad Alberto Irace il polo di Montespertoli è «una risposta concreta alla storica carenza di impianti per gestire la frazione organica dei rifiuti urbani, che in Toscana rappresenta oltre il 40% della raccolta differenziata». Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, si è detto convinto che «con questo impianto anche il trinomio ambiente-cultura-paesaggio trovi un'armonia degna di una Toscana Green che progressivamente stiamo costruendo».