Lockdown

Le misure di confinamento, o di blocco, indicate anche con l'anglicismo lockdown (termine a volte tradotto anche come "coprifuoco", per analogia), costituiscono un protocollo d'emergenza che impone restrizioni alla libera circolazione delle persone per diverse ragioni, siano esse relative alla salute, o inerenti a questioni di pubblica sicurezza. Tali misure sono state imposte d'autorità durante l'emergenza coronavirus in Italia dal 9 di marzo, data in cui sono state sospese le attività commerciali al dettaglio, le attività didattiche, i servizi di ristorazione, e ha vietato gli assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le misure sono poi state allentate a partire dal 4 maggio.

