Sciopero generale a Roma, a rischio scuola e trasporti pubblici. Orari e fasce di garanzia

Sciopero generale Roma venerdì 16 dicembre. Dalla scuola fino ai trasporti, sarà un giorno ricco di disagi per chi deve muoversi nella Capitale. Ma anche per chi deve usufruire di altri servizi, come quelli didattici. I sindacati contestano la Manovra e proseguono nella protesta perché la ritengono «sbagliata e contro il lavoro». I cittadini che utilizzano il trasporto pubblico dovranno essere attenti per evitare di rimanere bloccati.