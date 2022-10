Sardegna, spiagge depredate: nell'ultimo mese sequestrati 19kg di sabbia e 17 di ciottoli dalle valige dei turisti

Nonostante la stagione estiva sia ormai in archivio, le spiagge sarde continuano a essere depredate di sabbia e ciottoli. Dal 15 settembre al 15 ottobre i funzionari dell'Agenzia Accise Dogane e Monopoli (Adm) insieme ai militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Alghero e in collaborazione con il personale della Sogeaal Security dell'aeroporto di Alghero hanno recuperato 19 chili di sabbia, 23 kg di ciottoli e 7 kg di conchiglie, tutto ben nascosto, o quasi, nei bagagli dei passeggeri in partenza.

Cagliari, rissa fra ragazzine istigate da coetanei: il video choc. «Se le dai uno schiaffo ti dò 5 euro»

Sanzioni fino a 3000 euro

I turisti fermati provengono sono di varie nazionalità: ungherese, ceca, austriaca, francese, spagnola e italiana. Oltre al sequestro degli elemnti naturali, nell'ultimo mese sono state applicate sanzioni amministrative, che vanno da un minimo di 500 euro fino a un massimo di 3000 euro. «Nonostante i serrati controlli e le campagne informative di sensibilizzazione, volte ad evitare il depauperamento dei lidi del mare, continua il malcostume di alcuni turisti, di portare via dalla spiaggia sabbia, conchiglie e ciottoli», fanno sapere dall'Agenzia Accise Dogane e Monopoli.

Turisti vandali in Italia, nel 2022 crescono i casi. Roma la città più colpita