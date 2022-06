Turista di Latina muore mentre fa il bagno in Puglia

Stava facendo il bagno quando alcuni bagnanti si sono accorti che era immobile col viso in acqua. L'hanno immediatamente soccorso ma per Giorgio Fiocco non c'è stato niente da fare. L'uomo di Latina era in Puglia, nel Salento, con la famiglia per le vacanze. Probabilmente a stroncarlo è stato un malore.

Il turista pontino di 69 anni era sulla spiaggia di Torre dell'Orso, marina di Melendugno, dove si sono vissuti momenti di panico. Giorgio Fiocco era al mare insieme alla sua famiglia quando, forse a causa del grande caldo, ieri in Puglia si sono toccati i 40 gradi, si è sentito male ed è morto in acqua dove si trovava per fare il bagno o forse solo per trovare un po' di refrigerio.

Erano da poco passate le 12 quando l'uomo si è sentito male sul tratto di litorale nei pressi delle Due Sorelle. Fiocco è stato prima soccorso da un medico e da un infermiere che erano in spiaggia, poi dal personale del 118, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche la Capitaneria di porto.

Ieri sono stati due i turisti che hanno perso la vita sulle spiagge del Salento, oltre all'uomo di Latina ha perso la vita un altro turista torinese di 77 anni.



Giorgio Fiocco viveva a borgo Faiti dove era molto conosciuto e stimato.