Ladri senza cuore in ospedale a Lecce dove nelle scorse ore qualcuno ha derubato nuovamente la cassetta delle offerte ai piedi della Madonnina all'ingresso del Vito Fazzi. Come era già accaduto in passato, chi ha agito si è impossessato delle offerte, danneggiando la cassetta. Lo fa sapere con rammarico il parroco della cappella, Don Gianni Mattia, con un post su Facebook.





Ultimo aggiornamento: 17:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA