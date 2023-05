Studente accoltella la prof a scuola ad Abbiategrasso. Il 16enne ha minacciato anche i compagni con una pistola finta

Paura stamattina in un liceo di Abbiategrasso, in provincia di Milano. Uno studente dell'istituto Emilio Alessandrini, nella sede in via Einaudi, ha aggredito la sua professoressa, colpendola al braccio con un'arma da taglio. La donna, di circa 50 anni, non sarebbe in condizioni gravi. Il ragazzo è stato bloccato dai carabinieri. Secondo quanto riferito dal 118, intervenuto sul posto intorno alle 8.30, la professoressa, una donna di circa 50 anni, avrebbe riportato un taglio a un braccio e non sarebbe grave, mentre lo studente, un 16enne, avrebbe riportato a sua volta leggere ferite. Sul posto ci sono i carabinieri di Abbiategrasso.

Il ragazzo ha minacciato i compagni con una pistola giocattolo

I carabinieri hanno sentito lo studente, che secondo una prima ricostruzione avrebbe anche minacciato i compagni con una pistola giocattolo, intimando loro di uscire.Non si sa ancora, al momento, se prima o dopo il ferimento della donna.