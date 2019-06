Bufera Procure, l'Anm chiede le dimissioni immediate per tutti i consiglieri del Csm andati a a incontri con Palamara

È stato approvato all'unanimità il documento dell'Anm che chiede le dimissioni dei consiglieri del Csm e il loro deferimento ai probiviri, assieme a Luca Palamara e Cosimo Ferri.

Saranno quindi deferiti ai probiviri i magistrati investiti dalla bufera scaturita dall'indagine della procura di Perugia, a partire da Luca Palamara e compresi i consiglieri del Csm e il deputato del Pd Cosimo Ferri, che non ha mai lasciato la toga. Lo ha deciso il Comitato direttivo centrale dell'Anm.

Le “dimissioni immediate per tutti i consiglieri del Csm che hanno partecipato agli incontri dell'ex presidente dell'Anm Luca Palamara con Cosimo Ferri e Luca Lotti sulla nomina del procuratore di Roma, perché non appaiono degni delle funzioni ricoperte” erano state chieste dal parlamentino dell'Associazione nazionale magistrati, che ha giudicato insufficienti le autosospensioni. Sinora si è dimesso solo il consigliere Luigi Spina, indagato a Perugia.



