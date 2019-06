Csm, caso Palamara: si autosospendono Corrado Cartoni e Antonio Lepre

«Pur consapevoli e certi della correttezza del nostro operato, per senso istituzionale e per evitare attacchi strumentali al Csm comunichiamo la autososospensione dalle funzioni consiliari in attesa che sia fatta chiarezza sulla vicenda». Lo affermano in una nota i consiglieri del Csm Corrado Cartoni e Antonio Lepre in merito all'inchiesta su Luca Palamara.

