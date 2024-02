Assalto a 3 portavalori a Sassari, la rapina da film vale 4 milioni di euro. È caccia alla banda

È stato reso noto il valore del bottino sottratto nell'assalto di ieri (mercoledì 31 gennaio) ai tre portavalori a Sassari: 4 milioni di euro. Ciò che emerge dai primi riscontri degli inquirenti, è che i banditi sono riusciti a portare via il denaro in contanti da due dei tre blindati, dopo averli bloccati sulla statale. I rapinatori hanno aperto le casseforti con delle seghe circolari e sono scappati con l'ingente bottino, dopo aver incendiato diversi mezzi per coprirsi la fuga.

La rapina

Nella mattina di ieri, poco dopo le ore 8, tre portavalori della Vigilpol sono stati assaltati da un commando armato di almeno 10 persone lungo la strada statale 131, in provincia di Sassari.

Un altro vigilante, che era alla guida del primo blindato, è rimasto gravemente ferito in seguito allo scontro con l'autocompattatore e al tamponamento degli altri furgoni. Altre due guardie giurate sono rimaste contuse alla testa e al torace, sempre a causa del tamponamento.

Le ricerche

Stamattina all'alba gli agenti della Squadra mobile di Sassari, coadiuvati dalle sezioni di altre questure dell'Isola, hanno eseguito perquisizioni in diverse case riconducibili a persone sospettate di essere legate al commando. Su questa e su altre perquisizioni compiute nella serata di ieri vige il massimo riserbo da parte delle autorità.