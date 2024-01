Emanuele Pozzolo, cos'è la North American arms LR22: la mini pistola da borsetta del deputato

È una North American arms LR22 la pistola del deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo da cui lo scorso 31 dicembre è partito un colpo che ha ferito un 31enne, genero di un uomo della scorta del sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro. Considerata «da borsetta» per le sue piccole dimensioni, la «mini pistola» è un piccolo revolver dal valore compreso tra 380 e i 450 euro.

Emanuele Pozzolo rifiuta il test dello sparo dopo il caso del colpo di pistola al party di Capodanno. I carabinieri ascoltano i testimoni

L'arma

Una «mini-pistola», piccola e facilmente occultabile. È la North American arms LR22, l'arma del deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo da cui la notte di Capodanno è partito un colpo che ha ferito un 31enne, genero di un uomo della scorta del sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come si legge dai siti specializzati in armi, questo tipo di pistola viene generalmente scelta come seconda arma o «arma da “borsetta” per chi desidera avere una sicurezza in più». Piccola e facile da maneggiare, nella sezione «sicurezza» del manuale di istruzioni si legge: «Tutti i revolver Naa sono dotati di dispositivi multipli di sicurezza per assicurare la massima protezione dagli spari accidentali. In ogni caso, a causa delle ridotte dimensioni delle armi, è necessario prestare la massima cura nel maneggio dell’arma e nel rispetto delle regole base di sicurezza con le armi».