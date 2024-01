Pozzolo e gli spari a Capodanno, Delmastro: «Non ho visto nulla, ho solo sentito le urla». FdI: non è caso politico

«Assurdo il tentativo di trasformare quanto accaduto in un caso politico per attaccare Fratelli d'Italia». Per il partito di Giorgia Meloni l'incidente di Capodanno che ha visto protagonista Emanuele Pozzolo, deputato piemontese, va archiviato come fatto di cronaca, uno dei tanti episodi della notte di San Silvestro registrati in tutta Italia, che in nessun modo deve coinvolgere il partito di appartenza del parlamentare. Partito che, fra l'altro, proprio per prendere le maggiori distanze possibili dall'onorevole con la pistola potrebbe valutare qualche provvedimento disciplinare nei suoi confronti: «Le autorità competenti faranno le dovute verifiche per accertare le responsabilità – recita ancora la nota ufficiale di FdI - qualora dovessero emergere comportamenti irregolari o inadeguati da parte di Pozzolo, saranno presi gli opportuni provvedimenti anche da parte del partito».

Delmastro: «Non mi sono accorto di nulla»

Il primo a voler prendere le distanze peraltro è il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, che alla festa nella pro loco di Rosazza (provincia di Biella) era presente, tanto è vero che il ferito colpito dal proiettile partito dall'arma di Pozzolo è parente di un uomo della scorta di Delmastro. Ma Delmastro ha specificato di non aver avuto alcun ruolo nella vicenda, anzi di non aver neanche assistito all'incidente: «Non mi sono accorto di nulla», ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera. «Era l'una passata, la festa era finita.

Io sono uscito per caricare la macchina, ero a 300 metri di distanza, nel piazzale. Quando sono rientrato ho sentito la moglie del mio agente urlare. Poi mi hanno raccontato che era partito un colpo di pistola». E alla domanda se abbia incontrato l'onorevole Pozzolo dopo l'incidente risponde: «No, non ancora. Vorrò sentire cosa sia successo anche dalla sua ricostruzione. Chi era presente mi ha raccontato che aveva tirato fuori l'arma, una pistola grande quanto un accendino, per mostrarla. Poi è partito il colpo, accidentalmente».

In un'altra intervista, a Repubblica, Delmastro ha anche precisato che il collega parlamentare non aveva passato la mezzanotte con lui. «Era una festa in un Comune molto piccolo del Biellese. Anche il deputato Pozzolo ha una casa in quella zona. È passato davanti alla Pro Loco, ha riconosciuto le macchine della mia scorta e l'auto di mia moglie, e ha intuito che potevamo essere lì. Mi ha chiesto se più tardi poteva passare per un brindisi e io ovviamente gli ho detto di sì». Rosazza è un comune di appena 99 abitanti nella Valle Cervo, guidato dalla sindaca Francesca Delmastro, sorella del sottosegretario.