Emanuele Pozzolo, chi è il deputato che ha sparato alla festa di Capodanno: laurea, moglie ed elezione

Chi è Emanuele Pozzolo? La procura di Biella sta svolgendo gli accertamenti, insieme ai carabinieri, su quanto avvenuto la scorsa notte a Rosazza (Biella), dove un colpo partito accidentalmente dalla pistola del parlamentare Emanuele Pozzolo (Fdi) ha ferito un 31enne. L'episodio si è verificato durante una serata di festeggiamenti per il Capodanno alla presenza del sottosegretario Andrea Delmastro. Pozzolo, che invece aveva atteso l'arrivo del 2024 in casa con la famiglia, sempre in paese, era passato per un saluto. La sindaca di Rosazza è Francesca Delmaestro, sorella del sottosegretario.

Emanuele Pozzolo, il deputato di Fdi spara alla festa di Capodanno: ferito il genero di un agente della scorta di Delmastro

La carriera

Dopo essersi diplomato al "Liceo classico Lagrangia" della sua città natale, Pozzolo si laurea in giurisprudenza all'Università di Pavia.

La moglie

Sposato con Martina Miazzone, insegnante al Liceo Musicale di Vercelli - IIS Lagrangia. I due hanno avuto tre figli. La frase che ha scelto di condividere su Facebook è: "Sensuale, scettico e religioso non sarebbe una cattiva definizione di ciò che sono", di N.Gomez Davila.