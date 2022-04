Temporali e burrasche nel fine settimana: allerta gialla in 8 regioni. Le previsioni. Pioggia attesa nei campi colpiti dalla siccità

Un'ondata di pioggia è finalmente in arrivo in buona parte d'Italia alle prese con una pesante siccità. Con la speranza che le precipitazioni siano graduali e non causino problemi, una perturbazione partita dalla Spagna meridionale - come riporta il sito 3Bmeteo.it - ha raggiunto l'Italia portando un graduale peggioramento delle condizioni, con forti venti di scirocco sulla Sicilia, in estensione alle restanti regioni centro-meridionali peninsulari, specie sulle coste. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Le previsioni

L'avviso prevede dalle prime ore di oggi, giovedì 21 aprile, venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, prima sulla Sicilia, in estensione a Calabria, Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo, Campania e Lazio con raffiche di burrasca forte, in particolare sui settori costieri.

Previste inoltre mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 21 aprile, allerta gialla sull'intero territorio di Umbria, Lazio e su settori di Abruzzo, Molise e Sardegna.