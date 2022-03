L'Aquila, cede il muro di fronte alla piscina comunale

L'AQUILA - Un pezzo del muro di contenimento tra viale Ovidio e via Monte Orsello ha ceduto, forse a causa della pioggia che è caduta sulla città dal pomeriggio. Il fatto si è verificato in serata. Fortunatamente non ci sono state conseguenze di rilievo, ma saranno necessari ulteriori accertamenti per capire i potenziali rischi. Il video ha fatto immediatamente il giro della Rete. Peraltro nel giorno in cui una frana, ben più importante, ha creato problemi lungo l'A24, causando la chiusura del tratto tra Vicovaro e Carsoli e sollevando una serie di polemiche.