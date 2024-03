Maltempo, avanza nuovo ciclone: in arrivo pioggia, vento e neve. E sul Lazio domani allerta gialla

Ancora poche ore di bel tempo, poi un nuovo ciclone porterà sull'Italia piogge, forte vento e, sulle Alpi, la neve. Una situazione di maltempo che imperverserà almeno fino a mercoledì 27 marzo. L'Agenzia Regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un'allerta gialla già dal mattino di domani e per le successive 12-18 ore. Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.

Oggi avremo ancora una giornata di sole, con un clima primaverile su tutte le regioni, ma fin dalle prime ore di domani il tempo sarà compromesso dalle precipitazioni, inizialmente di debole intensità, poi, dal pomeriggio via via più moderate e diffuse, soprattutto al Centro-Nord. Anche Pasqua sotto il cattivo tempo soprattutto a Nord dove non si escludomo i nubifragi. Mentre a Pasquetta inizierà a tornare il sole con conseguente aumento della temperatura.

Secondo le previsioni di 3bmeteo sull'Europa sudoccidentale va scavandosi un'ampia e profonda depressione atlantica che da domani si metterà in moto verso est puntando il Mediterraneo centrale e l'Italia. Intorno ad essa si svilupperanno due perturbazioni che determineranno un deciso peggioramento sull'Italia già dalle prime ore di martedì. Ne conseguirà una giornata di maltempo soprattutto sulle regioni tirreniche e al Nord, anche se con il passare delle ore lo spostamento verso est del fronte favorirà un'attenuazione dei fenomeni da ovest. Nevicherà sulle Alpi oltre i 1200m circa e rinforzeranno i venti di Libeccio e Scirocco. A brevissima distanza seguirà una seconda perturbazione che tra la sera e la notte su mercoledì sarà responsabile di un nuovo peggioramento a partire da Nordovest e Sardegna, con maltempo in estensione Nordest e regioni centro-meridionali, specie tirreniche.

Martedì

Al Nord sin dalle prime ore della giornata comincerà a piovere al Nordovest con fenomeni in intensificazione in mattinata e in estensione al Nordest, salvo le ultime schiarite mattutine sulle Alpi orientali. Attesi piogge e rovesci più intensi tra pomeriggio e sera su alto Veneto e Friuli VG, in serata anche su Ponente Ligure, Piemonte e Valle d'Aosta. Nevicherà sulle Alpi oltre i 900/1000m, in rialzo a 1200/1400m in giornata. Al Centro piogge e temporali già al mattino sulle regioni tirreniche, specie sul Lazio, in rapida estensione al versante adriatico, dove tuttavia risulteranno più deboli. In serata fenomeni in attenuazione, salvo che sull'alta Toscana. Al Sud peggiora già al mattino su Sicilia e regioni tirreniche con piogge e rovesci sparsi in estensione alle adriatiche e ioniche, seppur più attenuati. Tra pomeriggio e sera parziali schiarite in avanzamento da Sicilia e Calabria verso est. In Sardegna inizialmente instabile con rovesci sparsi in temporanea attenuazione in giornata, la sera piogge e temporali in intensificazione da ovest. Temperature in calo al Centro-Nord. Venti tesi da sudest, da sudovest sul Mar di Sardegna. Marea sostenuta la sera sulla Laguna Veneta con picco di 120cm poco prima della mezzanotte.

Mercoledì

Al Nord temporanea attenuazione dei fenomeni la notte al Nordest, maltempo invece al Nordovest con piogge e rovesci in estensione in mattinata a Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto e con fenomeni anche intensi tra Alpi e alte pianure e possibili nubifragi. In serata temporali sul Friuli VG con possibili nubifragi, mentre migliora già in giornata sull'estremo Nordovest con schiarite in estensione alla Lombardia entro sera. Neve dai 1200/1400m. Al Centro rapida intensificazione dei fenomeni già dal primo mattino sulle regioni tirreniche con piogge e rovesci anche intensi in estensione alle zone interne e al versante adriatico, più deboli però sulle coste di Marche e Abruzzo. Possibili temporali tra il versante tirrenico e l'Appennino con rischio nubifragi. Neve in Appennino dai 1200/1400m. Al Sud inizialmente poco nuvoloso ma tendenza a rapido peggioramento in mattinata a partire dalla Sicilia occidentale verso le regioni tirreniche, con fenomeni anche temporaleschi tra bassa Campania e alta Calabria. Tra pomeriggio e sera qualche piovasco in sconfinamento al versante adriatico e a quello ionico. In Sardegna temporali in transito nella notte, a seguire variabilità con qualche piovasco sul versante occidentale. Temperature in rialzo su adriatiche e al Sud. Venti tesi o forti da sudest sull'Adriatico, da ovest-sudovest altrove. Marea sostenuta sulla Laguna Veneta, intorno ai 100cm.

Pasqua e Pasquetta

Tra Pasqua e Pasquetta l'area depressionaria potrebbe cominciare a spostarsi verso est, complice il graduale cedimento dell'anticiclone di blocco sui Balcani, con conseguente peggioramento non solo su gran parte del Nord Italia, ma anche sulle regioni tirreniche settentrionali e con possibilità di fenomeni localmente intensi a ridosso dei rilievi, tanto che non sarebbero esclusi locali nubifragi. L'ingresso di correnti più fresche dai quadranti occidentali si sostituirebbe però al mite flusso sciroccale e determinerebbe quanto meno una diminuzione delle temperature a partire dal Nord Italia, con abbassamento del limite pioggia-neve sulle Alpi fin verso i 1500m. Condizioni più soleggiate e miti si conserverebbero solo al Sud e sulle regioni adriatiche, dove il lungo weekend pasquale sembrerebbe di conseguenza salvo.