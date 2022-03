Allerta meteo arancione in Calabria e Campania. Gialla su Lazio, Umbria e Abruzzo

Temporali in arrivo nel Sud Italia. Allerta meteo arancione in Calabria e Campania e allerta gialla in 7 regioni. È quanto è stato stabilito dal Dipartimento della Protezione Civile. La vasta area depressionaria che interessa l'Europa - viene spiegato in una nota - convoglia sull'Italia masse di aria umide e moderatamente instabili, portando precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco, che risulteranno più intense e significative sui versanti tirrenici, in particolare su quelli meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende il precedente.

⛈ Al Sud persistono piogge e temporali

🔔🟠 #AllertaARANCIONE venerdì #1aprile su settori di Campania e Calabria

🔔🟡 #AllertaGIALLA in sette regioni

🔎 Leggi l'avviso di condizioni meteorologiche avverse del 31 marzo 👉 https://t.co/Ov0PgNwGz6#protezionecivile pic.twitter.com/m2bODuudFs — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) March 31, 2022

L'avviso prevede dalle prime ore di domani, venerdì 1° aprile, il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania e Basilicata tirrenica. Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, previste inoltre sulla Calabria tirrenica settentrionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 1° aprile, allerta arancione su settori di Campania e Calabria. Allerta gialla sul restante territorio della Campania, su parte di Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise, Basilicata e sul versante tirrenico meridionale della Calabria.