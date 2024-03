Meteo Roma, in arrivo le pertubazioni gemelle: come sarà il tempo nel weekend? Allerta gialla nel Lazio

Come sarà il tempo a Roma nel weekend? In questa prima settimana di marzo il cielo è stato prevalentemente sereno. Ma tra vento forte e rischio temporali, non sarà un fine settimana semplice per i romani. Andiamo quindi a scoprire come sarà il weekend con l'arrivo delle pertubazioni gemelle.

Maltempo, grandinata a Roma: le immagini dalla Capitale

Venerdì 8 marzo

Nella giornata di venerdi 8 marzo il cielo sarà sereno e poco nuvoloso. Come riferito da Ilmeteo.it nelle prime ore del mattino splenderà il sole, nel primo pomeriggio torneranno le nuvole, nel tardo pomeriggio il cielo sempre più scuro e dalle ore 22 non sono escluse possibili piogge.