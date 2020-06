Scuola, a Piacenza riapre il primo asilo nido d'Italia: ogni bambino seguito da un'educatrice

Domani a Piacenza riapre un asilo nido , il primo in Italia ad eccezione della Provincia di Bolzano. Lo riporta il quotidiano La Libertà, spiegando che il nido del Facsal di Unicoop proporrà un- un bimbo e un'educatrice - «svolto nella piena osservanza delle leggi e delle migliori procedure di sicurezza sanitaria».«Vogliamo raccontare la storia di una cooperativa che non si arrende di fronte alle difficoltà. La storia di bambini e famiglie che hanno voglia e diritto di tornare a una nuova normalità», dice su Facebook, presidente Unicoop. Il nido Facsal, che prima di interrompere l'attività ospitava 42 bambini ora ne accoglierà alcuni «con un sevizio molto diverso da quello sospeso» perché «la legge ci consente di offrire servizi individuali in struttura con i nostri educatori, anche col pasto preparato nella nostra cucina interna in», spiega Suzzani.