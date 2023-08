Taranto, neonato abbandonato in una busta ai piedi di un cassonetto: trovato grazie a un cane

Un neonato è stato trovato questa mattina abbandonato nei pressi di un cassonetto nel centro di Taranto, tra via Pisanelli e via Principe Amedeo. Il bimbo era in una sportina di quelle utilizzate per fare la spesa. E' stata una passante ad accorgersi del bimbo e a lanciare l'allarme. Il piccolo, nato da poche ore, era avvolto con cura in un asciugamano e nella busta era stato sistemato anche un pupazzo. Sul posto la Polizia e una ambulanza del 118.

Il bimbo è stato condotto d'urgenza in ospedale con una ambulanza ed è stato affidato alle cure dei medici.

L'azienda sanitaria

La parte del cordone ombelicale attaccata al neonato, ha spiegato l'azienda sanitaria locale, era ancora fresca. Questo vuol dire che il parto potrebbe essere avvenuto una-due ore prima del ritrovamento. L'altra parte del cordone sarebbe rimasta attaccata alla madre che, se non assistita adeguatamente, rischierebbe l'emorragia. Il professor Federico Schettini dell'Unità di terapia intensiva neonatale (Utin) sta seguendo personalmente il piccolo, «coccolato da tutto il personale». «Speriamo - aggiungono dall'Azienda sanitaria locale - che la madre si faccia sentire presto».

Il ritrovamento

L'allarme è stato lanciato questa mattina da una donna che stava portando a spasso il suo cane. Ha notato quella busta nei pressi del cassonetto della spazzatura in via Pisanelli in pieno centro. Ha visto qualcosa muoversi e si è accorto del bambino. A quel punto ha chiesto l'intervento della Polizia e del 118.

Le indagini

Gli agenti e i medici del 118 hanno immediatamente soccorso il neonato. In ambulanza lo hanno condotto in ospedale. I poliziotti hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili dell'incredibile episodio. Sono state raccolte alcune testimonianze e si stanno visionando le immagini delle telecamere di sicurezza.