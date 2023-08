Orvieto. Cucciolo abbandonato in un'area di sosta sull'A1, salvato dalla polizia stradale

La polizia stradale di Orvieto ha salvato un cucciolo sull'A1. Il cane di piccola taglia, nei giorni scorsi, era stato abbandonato sull’autostrada A1 in una giornata particolarmente calda, sia per le elevate temperature, che per la mole di traffico per l’esodo estivo.

Il cagnolino era stato notato da un’addetta alle pulizie nell’area di servizio Giove Ovest, mentre si aggirava tra i viaggiatori in transito in cerca di cibo e coccole. La donna ha avvisato la polizia e gli agenti lo hanno recuperato grazie anche alla collaborazione del personale della società Autostrade.

Una volta tratto in salvo e rifocillato, il cucciolo è stato affidato alle cure del servizio veterinario della Asl di Orvieto.

Con l'occasione la polizia di Stato raccomanda il rispetto delle regole nel trasporto degli animali domestici (https://www.poliziadistato.it/statics/08/vademecum-trasporto-animali.pdf) e ricorda che nei viaggi lunghi è consigliato effettuare delle soste per consentire al conducente del veicolo di riposare e riprendere quell’attenzione necessaria alla guida e all'amico a “quattro zampe” di rigenerarsi.

Le soste dovranno essere sempre effettuate per motivi di sicurezza presso le aree di servizio o di sosta, portando il cane al guinzaglio.

In caso di avvistamento di un animale su strada, vanno chiamati i numeri di emergenza, avvisate le forze dell’ordine e va evitato di fermarsi e scendere dall’auto nel tentativo di bloccare l’animale, il traffico è aperto e si rischia di essere coinvolti in un incidente.

