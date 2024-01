«La mamma che ha lasciato il bambino in ospedale si faccia avanti: la aiuteremo». L'appello del sindaco

«Mi sento di rassicurare la mamma che ha lasciato il neonato all'ospedale di Aprilia: si faccia avanti, come amministrazione le saremo vicina e siamo pronti ad aiutarla in ogni modo. Sono quasi certo che forse sia proprio lei ad avere più bisogno di aiuto».

Il sindaco Lanfranco Principi lancia un appello alla donna che venerdì sera ha lasciato un neonato di quattro mesi al pronto soccorso apriliano.

«Bisogna capire il perchè di questo gesto, non sembra un abbandono nel senso stretto del termine, quanto piuttosto la volontà di mettere al sicuro questo bambino», aggiunge Principi. «Si è preoccupata di lasciare un cambio di pannolini e il latte nella culla, come se la struttura non fosse in grado di gestire la situazione: ecco perchè ritengo che la scelta di questa donna sia stata dettata dalla volontà di mettere in sicurezza il bambino, più che di rinunciare a crescerlo».