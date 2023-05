Scudetto Napoli, registrate scosse al gol di Osimhen e al fischio finale: la festa osservata dai sismografi

Era già accaduto il 30 aprile, si è ripetuto il 4 maggio: le partite del Napoli provocano piccole scosse di terremoto in città. Lo rivela l'Ingv (Istituo Nazionale di Geofisica e Vulaconologia), che ha pubblicato sul proprio sito un approfondimento sul rumore sismico causato dall'attività dell'uomo. Il caso preso in esame è proprio quello di Napoli, città in cui i festeggiamenti dei tifosi per lo scudetto sono stati così intensi da venire rilevati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Ingv.

Scudetto Napoli, la gioia dei Coldplay: «Non vediamo l'ora di suonare nella casa dei campioni»

Napoli, scosse di terremoto per la festa scudetto

«I dati registrati dalla stazione CMSN (Monte S. Angelo) mostrano un picco molto ampio alle 14:22 UTC (16:22 ora italiana) di domenica 30 aprile che corrisponde al momento del goal che il Napoli ha segnato al 62’ della partita contro la Salernitana», si legge nell'approfondimento dell'Ingv. La rete di Olivera contro la squadra granata stava per consegnare lo scudetto al Napoli, prima che gli avversari trovassero il pareggio e rimandassero i festeggiamenti dei partenopei al giovedì seguente.

Napoli, l’attesa e la gioia per lo scudetto https://t.co/uDz5PupbPW — INGVterremoti (@INGVterremoti) May 5, 2023

Il 4 maggio i tifosi sono riuniti allo stadio Diego Armando Maradona per assistere sui maxi-schermi alla partita degli azzurri a Udine. E il fenomeno si è ripetuto. Il sismografo ha registrato due picchi: il primo in occasione del gol dell'azzurro Osimhen, il secondo dopo il triplice fischio per i festeggiamenti dello scudetto. «Guardando il sismogramma - osserva Ingv - è molto evidente il picco in occasione del gol che ha consentito la vittoria dello scudetto, ma è anche molto evidente l’aumento del rumore di fondo dopo la fine della partita e durante le ore successive».