Festa Napoli scudetto, sindaco Manfredi: "Vittima legata a clan camorristico"

(Adnkronos) - "La vittima è un pluripregiudicato, legato a un clan camorristico. Evidentemente è stato un agguato e hanno utilizzato l’occasione della confusione della festa per un regolamento di conti. E’ una cosa dolorosa ma che non c’entra nulla con la festa e non ha coinvolto nessuno che non fosse nel gruppo della vittima". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi incontrando i giornalisti all’indomani della festa per la vittoria del terzo scudetto da parte degli azzurri.