Napoli, giovane pasticciera rifiuta di pagare il pizzo e avverte i carabinieri: camorrista cade nella trappola

Ha spinto indietro la paura e ha denunciato la tentata estorsione. Grande il coraggio della pasticciera che si era sentita chiedere «Mille euro per gli amici di Qualiano» da un uomo affiliato a un clan campano. La donna, 31 anni, ha da poco terminato di ristrutturare il negozio per rilanciarne le attività. A tentare di imporre il pizzo è stato un uomo di 56 anni di Giugliano, in Campania, ritenuto dagli investigatori contiguo al clan Di Rosa.

L'appuntamento per la consegna dei mille euro è stato fissato per 24 ore dopo, ma nel frattempo la giovane commerciante ha deciso di rivolgersi ai carabinieri. Una scelta coraggiosa.

Respinta la richiesta di pizzo

I militari della stazione di Qualiano (Napoli) hanno allora allestito la trappola per l'estorsore che non sarebbe mai atteso la ribellione della pasticciera. Il 56enne malvivente è stato bloccato e arrestato e adesso si trova nel carcere di Secondigliano con l'accusa di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e dalle finalità mafiose. La pasticceria sarà ora tenuta sotto controllo dai carabinieri per evitare rappresaglie con la speranza che il coraggio dell'artigiana contagi anche gli altri negozianti che subiscono il pizzo.

