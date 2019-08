Nadia Toffa, Jovanotti le dedica "Bella". E a Policoro scatta l'applauso

Jovanotti dedica una canzone a Nadia Toffa al palco del Jova Beach Party di Policoro. Durante la maxi-festa in spiaggia che ha registrato 25mila presenze, Jovanotti ha voluto ricordare l'amica Nadia Toffa dedicandole "Bella". Non c'è stato bisogno di troppe parole. Jova ha detto solo: «Questa è per Nadia». E dalla spiaggia si è alzato un lungo applauso per la Toffa, che tra polemiche e coraggio è riuscita ad entrare nel cuore di tutti.

Nadia Toffa, l'imprenditrice che la criticò non torna indietro: «Il tumore non è figo, anche con te ha vinto lui»



Ultimo aggiornamento: 12:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA