Nadia Toffa, quando Jovanotti le dedicò "Bella" durante il suo concerto: il video

Venerdì 13 Agosto 2021, 18:16

Sono passati 2 anni da quel tragico giorno: il 13 agosto del 2019 Nadia Toffa lasciava un grande vuoto nel cuore di migliaia di italiani. Giornalista, conduttrice, volto simbolo de "Le Iene": la sua lotta contro il cancro è stata di ispirazione per tutti. Il suo mantra, chiodo fisso della sua battaglia, era quello di non mollare mai. "Non siete soli", diceva a chi come lei affrontava difficoltà e malattie.

Nadia Toffa, due anni fa la morte della «guerriera» delle Iene. Diceva: «La fragilità non è una debolezza»

Sempre col sorriso, anche nei momenti più duri, la "guerriera" si è spenta dopo quasi 2 anni di lotta. Una notizia che ha portato un velo di tristezza su tutto il Paese. Proprio quell'anno, a poche ore dall'inizio dei funerali, Jovanotti ha scelto di omaggiarla dedicandole una sua canzone. "Questa è per Nadia", ha detto sul palco. Poi ha iniziato a cantare "Bella" di fronte a un pubblico visibilmente commosso. Ecco il video che ricorda quel momento di grande emozione.