Due anni senza Nadia Toffa: l’ultima grande lezione lasciata dalla Iena

Sono passati due anni da quando Nadia Toffa è scomparsa ma l'affetto e l'amore di amici e colleghi continua ad essere forte. Con la sua solarità e la sua grinta il vuoto che ha lasciato è grande; come grande è l'insegnamento che datoci anche attraverso il suo libro 'Non fate i bravi'. "Ho imparato a non odiare il dolore per imparare ad amare la vita."

