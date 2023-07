Bagnino di 19 anni salva coppia di fidanzati dalle onde, poi viene picchiato dai turisti: volevano tuffarsi lo stesso

Prima ha salvato una coppia di fidanzati. Poi è stato picchiato da altri turisti che erano stati invitati a non tuffarsi nel mare agitato. È quanto è accaduto, ieri pomeriggio, a un giovane bagnino di Camerota, in provincia di Salerno. Della vicenda ne parla sui social il sindaco del comune del Cilento, Mario Salvatore Scarpitta. Rassicura i cittadini sulle condizioni di salute di Gerardo Diotaiuti, 19 anni, ed esprime anche apprezzamento per i carabinieri che oggi sono riusciti ad identificare l'aggressore.

Bagnino picchiato, la ricostruzione

Come ricostruito dal primo cittadino, dopo aver colpito con un pugno in faccia il bagnino, l'uomo infatti è scappato.

Il pensiero per Gerardo

Poi un pensiero per il giovane bagnino: «Il coraggio dimostrato da Gerardo deve essere elogiato e celebrato. Gerardo è un esempio di dedizione e impegno per molti, un giovane umile che studia e lavora con passione. È uno studente e ragazzo esemplare che d'estate ricopre l'incarico di addetto al salvataggio presso il lido di una struttura ricettiva e che ieri è stato vilmente aggredito sulla spiaggia della Calanca».