Mare mosso, salvate due ragazzine e una turista romagnola ad Alba e Villa Rosa

Grande lavoro per i bagnini di Costa Sicura che operano nel tratto di mare compreso tra Martinsicuro e Giulianova, in provincia di Teramo. Ieri sono stati decisivi in due interventi importanti che hanno salvato donne che erano in gravi difficoltà. Il primo caso è successo ad Alba Adriatica in corrispondenza degli hotel Boston e Primula.

Due giovani bagnini, Luciano Romandini e Fabio Iaderosa, hanno notato che due ragazze del posto, di 15 e 16 anni, nonostante il mare molto agitato e segnalato con bandiere rosse, facevano il bagno e subito si sono trovate in difficoltà: non riuscivano a tornare la riva. I due soccorritori immediatamente hanno capito il pericolo e sono andati a soccorrere le due ragazze. In particolare Iaderosa ha iniziato a correre in acqua, ritenendo che fosse l’intervento più veloce, portando con se una boa di salvataggio e ha subito raggiunto le due ragazze, poi con il collega è riuscito a riportarle a riva sempre avendo contro il mare mosso. Operazione conclusa in modo positivo e per le ragazze non è sttao necessario nemmeno l’intervento della Croce Rossa.



Una turista che ha assistito alla scena, Mara D’Agostino, dice: «Da 42 anni che ho un appartamento ad Alba e che uso solo per le vacanze e conosco bene questa spiaggia.

Grazie infinite a tutti i bagnini di questa costa e ai loro responsabili per la serietà e professionalità che ogni giorno nella semplicità dei grandi mettono a repentaglio la loro vita, spesso per la stupidità di alcune persone».

Altro intervento del personale di Costa Sicura a Villa Rosa e qui ad intervenire è stato il bagnino Lorenzo Neri in corrispondenza del camping “Delle rose”. Una turista romagnola di 60 anni, che stava facendo il bagno in prossimità della boe, si è trovata in difficoltà e ha cominciato a gridare aiuto. Il bagnino è intervenuto da solo con l’ausilio del pattino in quanto in quella zona non c’è continuità di servizio e non ha potuto aveva l’apporto di altri colleghi. Nonostante il mare mosso è riuscito a raggiungere la donna e a portarla in salvo tra gli applausi dei bagnanti presenti sulla riva e che hanno assistito al soccorso. Una volta sull’arenile, la turista è stata presa in cura dal personale della Croce rossa e si si è subito ristabilita. Sul posto è intervenuto anche un mezzo della Guardia costiera.