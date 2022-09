Milano, incendio devasta azienda chimica e si estende a ditte vicine: fiamme e nube nera alte decine di metri

Un incendio è divampato a San Giuliano Milanese (Milano) in un'azienda chimica, la "Nitrolchimica" che si occupa del recupero dei solventi e dello smaltimento di rifiuti pericolosi. Sul posto sono presenti diversi mezzi del 118.

L' incendio è partito dalla ditta Tomolpack e si è andato estendendo alle ditte vicine come la Nitrolchimica. Sono presenti 14 squadre dei Vigili del Fuoco. La ditta è in via Monferrato. Al momento ci sono tre persone coinvolte nel rogo.

Le fiamme sono state segnalate poco dopo le 10:30 e hanno avvolto quasi tutto il centro industriale. Colonne di fumo alte decine di metri visibili da chilometri di distanza (anche chi sta viaggiando in autostrada le ha notate). Le fiamme non saranno facilmente domabili essendo alimentate da prodotti chimici estremamente infiammabili.

