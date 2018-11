L'ultima battaglia di Mila contro il tumore: addio alla baby-pallavolista riminese

Ultimo aggiornamento: 16:51

Mila non ce l'ha fatta: ha lottato contro il tumore con tutta la forza dei suoi 13 anni, la forza che la spingeva anche a combattere per ogni punto per la "sua" Pallavolo Viserba, la squadra riminese in cui giocava fin da bambina.Mila Figueredo Dos Santos se n'è andata la notte scorsa. Papà del Brasile, mamma di Rimini, la ragazzina aveva scoperto l'anno scorso di essere malata: poi gli alti e bassi durante le cure, il viavai dall'ospedale, la speranza che la situazione fosse migliorata.«Oggi (ieri per chi legge, ndr) la nostra attenzione – scrive la Pallavolo Viserba sui social – non è rivolta alle partite della settimana, ma a una ragazza speciale, una giovanissima atleta: Mila. Lo scorso anno a fine allenamento, tornando a casa un po’ dolorante, ha scoperto di avere un male incurabile, che oggi l’ha portata tra gli angeli».Sono stati annunciati per il 28 novembre alle 10 alla chiesa delle Celle.