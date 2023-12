Venerdì 22 Dicembre 2023, 08:34

FOLIGNO - Superata quota 10mila donazioni di sangue intero e 1.000 donazioni di plasmaferesi. Sono i numeri che raccontano l’attività del servizio trasfusionale aziendale dell’Asl 2 guidato dalla dottoressa Marta Micheli. Un risultato importantissimo che tocca i centri di Foligno, Spoleto, Orvieto, Narni, Amelia, Nocera Umbra e Cascia. “Un traguardo molto importante – spiega la dottoressa Micheli dall’ospedale San Giovanni battista di Foligno – per il servizio trasfusionale che ha centrato l’obiettivo del Centro Regionale Sangue per contribuire all’autosufficienza nazionale di emocomponenti ed emoderivati. Un ottimo traguardo economico perché la maggior parte del plasma raccolto viene inviato alla Csl Plasma Behring per la produzione di farmaci emoderivati che verranno restituiti alla nostra azienda sanitaria. La Csl Plasma Behring, che recentemente – prosegue la dottoressa Micheli – ha eseguito una visita ispettiva nelle strutture dell’Asl 2, ha certificato i 7 centri di raccolta quali fornitori qualificati per la produzione di plasma ed ha espresso un giudizio di grande affidabilità sul percorso di raccolta sangue in atto presso i centri di Foligno, Spoleto, Orvieto, Narni, Amelia, Nocera Umbra, Cascia, rinnovando la qualificazione per ulteriori due anni”.

L’INNOVAZIONE

“Il percorso di innovazione – ricorda la dottoressa Micheli – che in questi anni ha contraddistinto il Servizio trasfusionale è iniziato con l’introduzione del questionario informatizzato per il donatore, e quest’anno è promotore di un progetto pilota del Centro Nazionale Sangue per il percorso del donatore in telemedicina, percorso attivo al centro raccolta sangue di Cascia. Vorrei cogliere l’occasione per l’ottimo lavoro e l’importante risultato raggiunto per ringraziare tutti i miei collaboratori nelle diverse sedi dell’Usl 2, la Direzione, le associazioni di volontariato, prima fra tutte l’Avis che s’impegna quotidianamente per la promozione alla donazione e – conclude la dottoressa Micheli – soprattutto i donatori”. Una esperienza davvero importante quella che ruota intorno alla donazione. Sia dal punto di visita sanitario che da quello del volontariato. In tal senso Avis Foligno, guidata dal presidente Emanuele Frasconi ha lanciato una proposta per queste festività: “Per questo Natale – viene spiegato - , con un unico gesto, puoi fare un regalo a te stesso e a qualcuno che ne ha davvero bisogno. Prenota la tua prossima donazione di sangue o plasma ai numeri: 0742350630, 3357908239. Celebriamo il Natale con un dono prezioso: la solidarietà. In questo periodo speciale, mentre ci avviciniamo alle festività, il regalo più significativo che possiamo fare è donare il nostro sangue e plasma. Un gesto di amore e generosità che può salvare vite. Mettiti in gioco anche a Natale: la tua donazione potrebbe regalare un sorriso e la speranza – è la conclusione - a chi ne ha più bisogno”.