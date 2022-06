Mediterraneo invaso dalla plastica: bottiglie, tappi e involucri sono il 65% dei rifiuti gettati in mare

Nel Mediterrano, oltre ai pesci, si trova di tutto: dalle cicche di sigaretta ai tappi e ai bicchieri. Ma il 65% dei rifiuti rinvenuti sulle spiagge costituito da plastica. Nella maggior parte delle spiagge ripulite dai volontari sono stati ritrovati guanti, mascherine o rifiuti legati alla cattiva gestione dei dispositivi di protezione individuale (in Grecia in quantitativo maggiore, ma presenti anche in Algeria, Croazia, Libano, Italia e Spagna).

Ripuliti 23mila km di spiagge

In occasione della giornata mondiale degli Oceani 2022, istituita dall'Onu e quest'anno dedicata al tema «Rivitalizzazione collettiva dell'oceano», Legambiente ha reso noti i dati rilevati durante la 29esima edizione di Clean Up The Med, versione mediterranea di Spiagge e Fondali Puliti. Sono stati puliti 23.750 km di spiagge e raccolti 1.176 kg di rifiuti. Circa cento le organizzazioni, provenienti da 17 Paesi, che hanno aderito all'edizione 2022: Italia, Albania, Algeria, Croazia, Cipro, Egitto, Francia, Grecia, Israele, Libano, Libia, Malta Marocco, Portogallo, Spagna Tunisia, e Turchia. Oltre 600 volontari, dagli 8 ai 70 anni, hanno partecipato alle attività di pulizia, svolte in 20 spiagge situate in prossimità dei centri urbani, e hanno portato alla raccolta di 200 sacchi di rifiuti, più di 1 quintale in totale.