Niente ZTL nel centro storico di Frosinone, protesta durante l’inaugurazione del teatro

«Frosinone è una città a passo di macchina, non a passo d’uomo». Alcuni residenti del centro storico di Frosinone, affiancati da rappresentanti di Legambiente Frosinone Circolo Il Cigno, hanno dato vita ad un presidio di protesta proprio durante l’inaugurazione del Teatro Vittoria. Chiedono una zona a traffico limitato nel centro storico della città, a cominciare dall’arco Campagiorni con divieto di passaggio delle auto in transito ma con accesso consentito soltanto ai mezzi dei residenti e delle attività commerciali per lo scarico merci. Secondo una misurazione di Legambiente, che già l’estate scorsa mise in scena un flashmob, oltre il 60 per cento delle macchine che transitano nel cuore del capoluogo passano per abbreviare il tragitto. Durante il presidio botta e risposta tra il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli, presente all’inaugurazione del teatro, e il presidente del Circolo Stefano Ceccarelli che ha contestato la latitanza dell’Amministrazione comunale del capoluogo sulla questione ZTL.