Scout e Legambiente insieme per pulire via del Casone

No alle alle macchine in via del Casone. La scelta di Legambiente Frosinone di svolgere l’iniziativa Puliamo il Mondo proprio lungo questa strada è stata significativa. I volontari del Circolo Il Cigno insieme al Riparto Stella Polare del gruppo Scout FR1 “Avv. Fernando Valchera” hanno raccolto rifiuti di ogni genere lungo la piccola e alberata stradina adiacente alla villa comunale e da anni chiusa al traffico per l’inagibilità di un ponticello. Il sabato pomeriggio di pulizia è stato esteso anche all’ultimo tratto di via Vado del Tufo, anche questo al momento interdetto al traffico veicolare. Il gesto simbolico arriva dopo la ventilata ipotesi di riaprire entrambi i tratti di strada.