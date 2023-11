Amelia, nuova battuta di "Caccia al Rifiuto". Ferraglia, plastica e bidoni recuperati nella boscaglia

AMELIA Continua la "Caccia al rifiuto". Sulla base delle segnalazioni dei cittadini, i volontari del circolo Legambiente Amerino sono tornati al fosso e al Mulino delle Streghe, dove il mese scorso avevano raccolto una grande quantità di rifiuti.

Anche questa volta il “raccolto” è stato molto abbondante.

Oltre a grandi quantità di ferro arrugginito e plastica, dalla boscaglia hanno tirato fuori un sedile di una macchina, pezzi di carriole, ruote da macchina e da moto, bidoni metallici, teli di plastica e tanti vecchi fiscoli per le olive.

I rifiuti sono stati differenziati per quanto possibile e accumulati in un punto la cui geolocalizzazione è stata inviata all’assessore all’ambiente che dovrebbe avvisare l’Asm in modo di avviarli ai percorsi per il loro riciclo.

«È stata una mattinata impegnativa ma ci ha riempito di soddisfazione aver ripulito un’altra parte

della piccola ma deliziosa valletta del fosso delle streghe - hanno detto da Legambiente Amelia-».



La prossima giornata di “caccia”, dopo la pausa natalizia, sarà sabato 27 gennaio con appuntamento

alle 9 in piazza Matteotti davanti al comune.